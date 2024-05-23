Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

Власти ФРГ отказываются признать блокаду Ленинграда нацистской Германией актом геноцида советского народа и преступлением против человечности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности… они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», — подчеркнула Захарова в рамках брифинга.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что это следует из ответа министерства иностранных дел Германии на ноту посольства РФ в Берлине с таким требованием стороны о признании блокады Ленинграда актом геноцида.

В апреле Захарова обращала внимание на то, что власти Германии проигнорировали направленную российской стороной ноту с требованием признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР.

Ранее Мединский рассказал о потерях советского народа от геноцида нацистов.