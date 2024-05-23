Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия отказывается признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

Захарова сообщила, что ФРГ отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом

close
100%
Global Look Press

Власти ФРГ отказываются признать блокаду Ленинграда нацистской Германией актом геноцида советского народа и преступлением против человечности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Власти ФРГ упорно отказываются официально признавать актами геноцида народов Советского Союза преступления против человечности… они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», — подчеркнула Захарова в рамках брифинга.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что это следует из ответа министерства иностранных дел Германии на ноту посольства РФ в Берлине с таким требованием стороны о признании блокады Ленинграда актом геноцида.

В апреле Захарова обращала внимание на то, что власти Германии проигнорировали направленную российской стороной ноту с требованием признать актом геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны в СССР.

Ранее Мединский рассказал о потерях советского народа от геноцида нацистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами