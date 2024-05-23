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Ольга Бузова рассказала, о чем мечтает в последнее время

Певица Ольга Бузова призналась, что мечтает встретить жениха и родить детей

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Пресс-служба ТНТ

Певица и телеведущая Ольга Бузова в разговоре с PROZvezd призналась, что мечтает о «простом женском счастье» — муже и своих детях.

«Да, я мечтаю о самом простом женском счастье — встретить свою вторую половинку, создать крепкую и счастливую семью, родить — даст Бог! Жить в любви, гармонии, радости… Жду — не дождусь моего любимого жениха, а пока притягиваю успех классическим белым платьем невесты», — улыбнулась Бузова.

Недавно комик Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова посетили «Шоу Воли». В эфире программы телеведущий Павел Воля устроил проверку на полиграфе для юмориста и певицы. Воля поинтересовался, был ли у Батрутдинова и Бузовой секс. Поп-исполнительница ответила отрицательно, а резидент Comedy Club сначала замялся, но в итоге поддержал девушку. При этом полиграфолог заявил, что знаменитости соврали.

До этого певица заявила в интервью с Ляйсан Утяшевой, что у нее не сложился роман с комиком Тимуром Батрутдиновым. Телеведущая рассказала, что у них с резидентом Comedy Club действительно была взаимная симпатия, однако они «передержали» отношения.

Ранее Нюша заверила, что они с Игорем Сивовым разошлись на хорошей ноте.

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