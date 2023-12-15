В центре Санкт-Петербурга помощник сенатора устроил драку

Устроивший драку на Миллионной улице в Санкт-Петербурге помощник сенатора после задержания угрожал сотрудникам полиции связями с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, четверо мужчин подрались на улице. Полиция помирила их в дежурной части, однако помощника сенатора в российском регионе оказалось трудно успокоить.

Мужчине не понравилось, что один из полицейских не ценит его статус. Он указал ему, что лично знаком с Путиным и экс-губернатором Новгородской области, сенатором Совета Федерации от своего региона Сергеем Митиным. После этих слов нарушитель посоветовал правоохранителю не быть с ним таким дерзким.

По данным «Фонтанки», задержанным оказался Иван Вольский, который является помощником Митина. В отношении нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

6 декабря прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины, который устроил погром в автосалоне из-за неработающего звукового сигнала в только что купленной машине.

В ноябре в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» после рейда ФСБ и ОМОН в клубе «Космонавт» во время концерта группы Zero People.

Ранее в Москве двое мужчин подрались и разбили машины друг друга топором и бейсбольной битой.