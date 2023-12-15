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На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Министерство внутренних дел Украины объявило, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл скрывается от «досудебного расследования». Предстоятеля Русской православной церкви объявили в розыск, сообщается в базе данных ведомства.

По данным украинского МВД, патриарх Кирилл разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ). Он числится в розыске с 11 ноября, информацию в карточке обновили 15 декабря. В базе данных указали меру пресечения — это содержание под стражей. Рядом с фотографией предстоятеля РПЦ указали его имя в миру — Владимир Гундяев.

В начале ноября СБУ обвинила патриарха Кирилла по нескольким уголовным статьям. В ведомстве заявили, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал специальную военную операцию. В СБУ уточнили, что с начала конфликта на Украине завели 70 уголовных дел в отношении представителей УПЦ, 16 их фигурантов — митрополиты церкви.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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