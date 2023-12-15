В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включились в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

По данным украинского телеканала «Общественное», в городе Кропивницком произошли взрывы. Муниципалитет расположен в Кировоградской области.

14 декабря, после прямой линии президента РФ Владимира Путина в Киеве произошли взрывы.

Накануне воздушную тревогу объявляли на Украине четыре раза за день. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал прозвучал на всей территории страны в 18:30 по московскому времени.

15 декабря стало известно, что украинские солдаты вынуждены экономить снаряды, пока российские бойцы ведут по ВСУ ответный огонь.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.