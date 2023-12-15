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Программами субсидирования авиаперелетов смогут воспользоваться 4,3 млн пассажиров

Минтранс: более 4,3 млн авиапассажиров перевезут по программам субсидирования

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Минтранс России ожидает перевозку более 4,3 миллиона пассажиров по программам субсидирования авиаперелетов в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

В 2023 году продолжается субсидирование трех программ авиаперевозок: развитие региональной маршрутной сети; обеспечение доступности воздушных перевозок для наименее обеспеченных и поддержка дальневосточной авиакомпании.

«Согласно прогнозу в 2023 году в рамках всех программ субсидирования должно быть перевезено более 4,3 миллиона человек. При этом фактически за 11 месяцев уже перевезено 4,1 миллиона пассажиров по 422 маршрутам», — говорится в сообщении.

Общий объем поддержки по трем программам субсидирования составляет порядка 25 миллиардов рублей.

В 2022 году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Савельев отметил, что в 2023 году показатель составил 60 млрд рублей.

В Минтрансе ранее заявили, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Рассказывая об эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144, министр транспорта Виталий Савельев подчеркнул, что «эта машина опередила свое время». Сейчас для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки, добавил министр.

Глава Минтранса ранее назвал объем субсидий за полеты по РФ в 2024 году.

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