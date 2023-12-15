Россиянам объяснили, в каких случаях они могут требовать перерасчет за ЖКУ

Россияне могут потребовать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если они были оказаны некачественно. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, правила предоставления ЖКУ и основания для проведения перерасчета можно найти в постановлении правительства №354. В частности, среди оснований изменение цвета воды, температура, холод в квартире, плохое напряжение в сети и так далее.

«Если коммунальная услуга оказывается некачественно, сначала нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы зафиксировать этот факт. Потом — в управляющую организацию с заявлением о получении перерасчета. Если УК отказывается его делать, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию», — пояснил Костянов.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец до этого заявила, что в России необходимо освободить многодетные семьи от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Она призвала установить социальный норматив на каждого жильца по квадратным метрам, и обязать платить за ЖКУ семьи только при его превышении.

Ранее сообщалось, что с пенсионеров не будут брать комиссии при оплате услуг ЖКХ.