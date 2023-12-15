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Психиатр объяснил, как на раннем этапе выявить деменцию у близкого человека

Психиатр Шуров: ложные воспоминания и бедный словарный запас – признаки деменции

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Выявить признаки деменции можно на раннем этапе заболевания. К таким симптомам относят ухудшение памяти, потерю знаний и навыков, появление ложных воспоминаний и обеднение словарного запаса, рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров. Часто человек сам понимает, что с ним что-то происходит, однако скрывает симптомы и злится, если их замечают, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Деменцию также называют нейрокогнитивным расстройством. Возникать оно может как при определенных заболеваниях, так и в силу возраста. Чтобы диагностировать заболевание, проводят различные тесты, отметил Шуров. Например, просят человека нарисовать циферблат и изобразить на нем четыре часа. Также можно спросить у него данные родственников – адреса, даты рождения, – или проверить навыки счета и чтения. При начале деменции человек столкнется с трудностями при выполнении этих заданий.

«Для человека становится невозможным планировать свой день. Как правило, пожилые люди принимают много препаратов – нарушается менеджмент лекарств, случаются передозировки или, наоборот, человек перестает их пить, считая, что уже принимал, – пояснил психиатр. – Знаков очень много: координация, пользование обычными предметами, профессиональные навыки».

Беспомощность, в частности – неспособность правильно принимать лекарства, обращаться с деньгами, выполнять бытовые операции – это уже критерий, по которому больного помещают в пансионат или нанимают для него сиделку.

Надежной профилактики деменции нет, важно, чтобы ее раньше выявили для начала лекарственной терапии и тренировки мозга, подчеркнул Шуров. Он также добавил, что у людей, чередующих физическую нагрузку с интеллектуальной деятельностью, растет запас прочности мозга. Занятия с мелкой моторикой, танцы также отодвигают нейродегенеративные последствия.

Напомним, ученые выяснили, что физическая активность способствует увеличению размера областей мозга, важных для памяти и обучения. Так, прохождение четырех тысяч шагов в день может оказать положительное влияние на здоровье мозга.

Ранее эксперты нашли фактор, увеличивающий относительный риск деменции на 53%.

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