Братья избили пенсионера ногами до потери сознания, чтобы украсть у него паспорт

В Воронеже двух братьев задержали за похищение вещей и денег у 60-летнего пенсионера. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Азовской. По версии правоохранителей, мужчины позвонили в дверь квартиры, и, когда россиянин открыл, один из братьев нанес ему несколько ударов ногой.

Хозяин жилья потерял сознание. Тем временем мужчины похитили два мобильных телефона, паспорт, карты. Когда пенсионер пришел в себя, братья стали угрожать ему, и россиянин продиктовал им пароли.

После этого подозреваемые скрылись, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами.

Полиция оперативно установила личности подозреваемых и задержала. Мужчины дали признательные показания, их заключили под стражу. Братьям грозит срок до 12 лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин избил знакомого табуретом и получил срок.