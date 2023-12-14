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Главу аварийного спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы Путину

Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после обращения к Путину

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Макс Ветров/РИА Новости

Богдана Гапона, директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина городского округа Судак в Крыму, на состояние которого дети пожаловались президенту России Владимиру Путину, допросили следователи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

14 декабря глава государства провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». К президенту обратились дети, которые пожаловались на состояние зала. По их словам, в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрылись плесенью. С момента обращения к президенту до допроса прошло всего три часа.

Директор зала заявил, что здание был бесхозным со времен, когда Крым входил в состав Украины. Он отметил, что зал был передан школе только 30 ноября. Гапон подчеркнул, что дети не занимались в зале, а в следующем году должен пройти ремонт. Директор не смог объяснить, как дети проникли в зал, откуда записали видеообращение Путину.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал не пиариться на ситуации со спортзалом в Судаке. Крючков отметил, что упомянутый спортзал признан аварийным строением. В связи с этим в здании не проводились спортивные занятия для детей, подчеркнул советник главы региона.

Ранее стало известно, что СК проверит в Крыму зал после обращения спортсменов к Путину.

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Прямая линия Путина — 2023
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