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Новосибирские власти оправдались за рост тарифов ЖКХ после жалобы Путину

В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ на 9,5%

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Помимо увеличения тарифов ЖКХ, в Новосибирской области планируется увеличение зарплат бюджетников и мер соцподдержки. Так власти региона отреагировали на вопрос, заданный во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

«С 1 июля 2024 года в Новосибирской области планируется индексация тарифов в среднем на 9,5% (…) что соответствует накопленной за данный период инфляции. За тот же период пенсии индексировались трижды и выросли более чем на 23%», — сообщил представитель администрации региона Сергей Нешумов.

Он подчеркнул, что в прошлый раз тарифы на ЖКХ в Новосибирской области индексировались 1 декабря 2022 года.

По словам Нешумова, в 2023 году зарплата бюджетников в регионе выросла на 16%, в следующем году в казне региона на это также выделены средства.

14 декабря во время прямой линии с населением президент России Владимир Путин заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ.

Ранее Путин предложил повысить подъемные по программе «земский доктор».

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