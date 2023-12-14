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Путин рассказал, что он посоветовал бы самому себе в 2000 году

Путин: надо верить в великий русский народ, в этом залог успеха нашей страны

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что он пожелал бы Путину образца 2000 года, какой совет бы дал и от чего предупредил. Вопрос был задан спецкором «Коммерсанта» Андреем Колесниковым на пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением.

«Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи! От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов и напутствий. Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, становления и развития России», — сказал Путин.

После этого ответа президента прямая линия завершилась.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

Кроме того, Путин заявил, что продление семейной ипотеки будет зависеть от возможности бюджета.

Глава государства пообещал обсудить с Минздравом программу по кардиозаболеваниям.

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Прямая линия Путина — 2023
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