Путин рассказал, что он посоветовал бы самому себе в 2000 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что он пожелал бы Путину образца 2000 года, какой совет бы дал и от чего предупредил. Вопрос был задан спецкором «Коммерсанта» Андреем Колесниковым на пресс-конференции по итогам года и прямой линии с населением.

«Я бы сказал: верной дорогой идете, товарищи! От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов и напутствий. Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, становления и развития России», — сказал Путин.

После этого ответа президента прямая линия завершилась.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

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