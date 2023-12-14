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Российские хирурги пересадили ребенку палец матери

В Петербурге врачи пересадили ребенку палец матери

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Врачи Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета выполнили сложнейшую операцию по пересадке донорского пальца одиннадцатилетнему ребенку от его матери. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Петербургские врачи спасли 11-летнему мальчику кисть, пересадив донорский палец, из-за онкологического заболевания у школьника развился некроз. Острый лимфобластный лейкоз развился у маленького пациента сразу после рождения.

В трехлетнем возрасте ему трансплантировали костный мозг, донором стала мать. Однако иммунная система дала сбой и начался процесс поражения кожи, суставов и слизистых оболочек.

«Врачи приняли решение действовать в два этапа. На первом — удалили омертвевшие ткани большого пальца. На втором этапе пересадили ребенку часть второго пальца со стопы донора — матери пациента», — отметили в пресс-службе клиники университета.

Хирургам удалось сшить тончайшие сосуды, палец полностью прижился. Врачи дают положительные прогнозы на восстановление функций конечности.

Ранее в Томске хирурги вшили женщине в ослепший глаз нерв из ноги.

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