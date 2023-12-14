Россиянам рассказали, как уберечь елку от кота

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в эфире «Радио 1» рассказала, как обезопасить новогоднюю елку от посягательств домашних любимцев семейства кошачьих. Чтобы питомец не прыгал на праздничное дерево, специалист посоветовала опрыскать его нелюбимыми для животного запахами. Кроме того, по ее словам, елку следует закрепить, а стеклянные шары заменить на пластиковые.

«Нужно выявить, какие запахи могут быть неприятны кошке. Это могут быть цитрусы, тогда под елку нужно положить побольше апельсиновых или грейпфрутовых корок. Если это другой запах, то нужно найти такой аромат и опрыскать все вокруг», — рекомендует врач.

Она подчеркнула, что опасность может представлять не только кот для елки, но и наоборот. По ее словам, питомец может проглотить нейлоновый дождик или фрагмент гирлянды, что может привести к операции или даже к летальному исходу. Такие декорации лучше всего полностью исключить, резюмировала Сиротина.

В столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщали, что жители Москвы могут приобрести новогоднюю ель на елочных базарах, которые откроются в 20-х числах декабря.

Помимо этого, все желающие могут спилить понравившуюся ель в Дмитровском и Сергиево-Посадском питомниках по согласованию с администрацией.

Ранее ребенок нашел под рождественской елкой ядовитую змею.