Путин потребовал жестко пресекать попытки раскачать российское общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением по итогам года потребовал на корню пресекать все попытки «раскачать» российское общество изнутри.

«В России мы на корню должны пресекать любые попытки раскачать наше общество», — утверждает глава государства.

По словам президента, такая деятельность является одним из приоритетных направлений работы против РФ со стороны оппонентов, подобный вывод можно сделать из характера подобных действий, их оперативных источников и документов, в которых ставится задача о внутренней «раскачке» российского общество.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин оценил рост исламофобии и других видов национализма в России и мире.