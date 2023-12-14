Путин процитировал Бисмарка на прямой линии

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным» процитировал слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, кто побеждает на войне.

»[Бисмарк] как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники», — сказал российский лидер, отметив абсолютную верность данного утверждения.

Он также рассказал об огромной роли участников специальной военной операции в патриотическом воспитании подрастающего поколения. А самым лучшим воспитанием глава государства считает «личный пример».

«Одно дело прочитать в книжке, посмотреть кино, другое — передать что-то на личном примере», — заключил он.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин рассказал о пренебрежении интересами России Европой.