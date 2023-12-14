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Россиянка обвинила стоматолога в домогательствах по отношению к дочери

В Карелии мать обвинила стоматолога в домогательствах по отношению к дочери

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Depositphotos

Жительница Петрозаводска заподозрила стоматолога в домогательствах по отношению к дочери-школьнице, женщина обнаружила в телефоне ребенка переписку. Об этом сообщает портал «Карел Inform».

Мать 15-летней школьницы обвинила зубного врача в попытке растления дочери, женщина рассказала, что во время приема врач якобы шутил и флиртовал с девочкой, а затем нашел ее профиль в социальных сетях и начал писать сообщения.

В переписке девочки и стоматолога не было непристойностей, но, как считает мать, только потому, что дочь вовремя рассказала ей о происходящем. Женщина пресекла общение мужчины с ребенком и обратилась к руководству стоматологии.

Ранее в Петербурге многодетного мигранта заподозрили в домогательствах по отношению к школьнице.

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