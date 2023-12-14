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Применение биометрии облегчит покупку лекарств маломобильным гражданам

ЦБТ: биометрия поможет в приобретении рецептурных препаратов без паспорта

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Shutterstock

Данные, размещенные в государственной биометрической системе, позволят покупать рецептурные лекарства онлайн без предъявления паспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ).

«Внедрение такого решения поможет упростить жизнь многим людям, в том числе маломобильным гражданам и инвалидам. Применение государственной биометрической системы позволит оформлять онлайн-заказы на препараты без паспорта и достоверно устанавливать личность покупателя в момент доставки заказа», — говорится в публикации.

Уточняется, что пользователям биометрического сервиса при заказе рецептурных препаратов не придется идти в аптеку и предъявлять там документы. Понадобится любое устройство с камерой, обеспечивающее необходимый уровень защиты данных.

Агентство напоминает, что правовые основы для подобных действий уже созданы и применяются на практике. В Москве, Подмосковье и Белгородской области в настоящее время проходит трехлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств с использованием технологий распознавания лица.

5 декабря Госдума повысила штрафы за хранение данных россиян без их согласия.

30 ноября сообщалось, что сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 году.

Ранее в Минздраве отреагировали на идею продавать табак и алкоголь по биометрии.

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