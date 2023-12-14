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Подозреваемый в Норвегии в шпионаже «бразилец» на самом деле оказался россиянином

Подозреваемый норвежскими властями в шпионаже «бразилец» оказался россиянином

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Задержанный в октябре прошлого года в Норвегии по подозрению в шпионаже бразилец признался в том, что на самом деле является россиянином. Об этом сообщает норвежская газета Verdens Gang (VG).

Более года назад СМИ Норвегии сообщили об аресте властями бразильца Жозе Ассис Джамарриа, работавшего исследователем в университете Тромсё. Тогда полицейские службы страны заявили, что Джамарриа на самом деле является россиянином, осуществлявшем в Норвегии разведывательную деятельность.

На днях арестованный официально назвал в суде Осло свое настоящее имя — Михаил Валерьевич Микушин.

45-летний Микушин обвиняется в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии, а также интересам безопасности других государств. Норвежский суд может приговорить россиянина к трем годам лишения свободы.

Ранее пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский), выдачу которого требовала Украина.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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