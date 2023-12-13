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В Румынии около половины граждан признались, что при коммунизме жилось лучше

News.ro: 46% румын считают, что до 1989 года жизнь была лучше, чем сейчас

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Почти половина граждан Румынии считают, что коммунистический режим принес пользу стране, и примерно столько же жителей страны уверены, что при том строе жизнь была лучше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного INSCOP по заказу News. ro.

По данным исследования, 48,1% румын ответили, что коммунистический режим принес Румынии пользу (по сравнению с 45,5% в ноябре 2013 г.), тогда как 42,3% придерживаются противоположного мнения (по сравнению с 44,7% в ноябре 2013 г.).

Также отмечается, что 46,4% румын считают, что до 1989 года жизнь была лучше по сравнению с нынешней ситуацией (по сравнению с 44,4% в 2013 году), 34,2% респондентов сказали, что жизнь была хуже (в ноябре 2013 года таковых было 33,6%).

До этого в Румынии заявили, что поддержат решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вступлении в Европейский союз.

12 декабря канцлер Австрии Карл Нехаммер и министр внутренних дел Герхард Карнер сказали, что готовы к вступлению Румынии и Болгарии в Шенген, если обе страны и Еврокомиссия примут ряд требований.

Ранее в НАТО заявили, что соседи Румынии скоро войдут в альянс.

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