В Петербурге задержали экс-главу «Метростроя Северной столицы»

В Санкт-Петербурге задержали зампредседателя комитета по транспорту Владимира Шмидта, который до конца 2022 года возглавлял «Метрострой Северной столицы». Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, Шмидта заподозрили в специфическом расходовании средств на строительстве станции метро «Путиловская». В то же время комтранс подтвердил, что с периодом работы чиновника в комитете интерес следствия не связан.

Владимир Шмидт стал директором компании «Метрострой Северной столицы» в конце 2020 года. При нем компания стала единственным подрядчиком города по вопросам, связанным со строительством метро, и начала достраивать четыре станции, включая «Путиловскую». При этом в Смольном, по данным местных СМИ, остались недовольны темпами строительства, в результате чего Шмидт оставил пост, перейдя на работу в комтранс.

Петербургские власти планируют запустить станцию «Путиловская» в 2024 году.

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