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Россиянка украла офисной бумаги на 24 млн рублей и купила квартиру

В Самаре офисная сотрудница украла бумагу на 24 млн рублей и купила квартиру

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Shutterstock

В Самаре 30-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — по версии следствия, она украла бумаги на 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Правоохранители утверждают, что сотрудница офиса, занимавшаяся хозяйственным обеспечением организации, похитила 112 тысяч пачек бумаги в период с мая 2020 года по октябрь 2021 года. На полученные деньги — более 24 млн рублей — женщина приобрела квартиру и иномарку.

Узнав о возбуждении уголовного дела, россиянка продала имущество. Сейчас женщина объявлена в международный розыск, в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве пенсионерка лишилась жилья и 28 млн рублей из-за мошенников.

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