Взрывчатку на окне военкомата в Новосибирске мог оставить 27-летний барбер-националист

В Новосибирске полиция задержала 27-летнего барбера-националиста, подозреваемого в попытке подрыва военкомата при помощи мультиварки со взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, после задержания у россиянина в квартире провели обыск. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, антивоенные значки и предметы с нацистской символикой.

Также подозреваемый несколько лет назад состоял в движении, признанном экстремистским, сообщает Mash Siberia. По данным Telegram-канала, задержанный признался в попытке подрыва военкомата по идеологическим причинам.

Ранее мошенники выманили у подозреваемой в поджоге военкомата россиянки 29 миллионов рублей.