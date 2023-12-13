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Росгидромет заявил о новом рекорде Москвы почти за 60 лет

Синоптик Варакин: Москва побьет рекорд 1966 года по высоте снега

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Москве вскоре, возможно, будет побит новый рекорд по высоте снега, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. При уже выпавшем количестве осадков при любом снегопаде будет побит рекорд 1966 года, рассказал он в беседе с RT.

По словам Варакина, в ночь на 15 декабря к Москве и области приблизится южный балканский циклон. Что касается высоты снега, то предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован в 1966 году, когда на 15 декабря в столице выпало 17,3 см осадков.

«Сейчас выпадет от 10 до 14 см, возможно, в Подмосковье больше. Сейчас у нас рекордная высота снега — она больше 31 см. Любое количество плюс и, однозначно, рекорд по высоте снега мы будем иметь, — объяснил Варакин. — Не количество снега за сутки, а рекордная высота снега за 15 дней декабря».

С 17 декабря в столице потеплеет на фоне прихода Атлантического циклона, снег будет подтаивать и уплотняться, его высота снизится, рассказал синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптиков в Москве начнет теплеть во второй половине недели, продолжительные снегопады при этом останутся.

В Гидрометцентре ранее рассказали о последствиях снегопада в столице.

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