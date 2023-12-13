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«Ту-тух или чучух»: россияне ответили, какие звуки они слышат в стуке колес поезда

«Яндекс Путешествия»: 26% россиян слышат в стуке колес поезда звук «тыдыщ-тыдыщ»

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Shutterstock

Жители России в стуке колес поезда чаще всего слышат звуки «тыдыщ-тыдыщ», «ту-тух, ту-тух» и «тутук-тутук», показало исследование сервиса «Яндекс Путешествия», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

«Чаще всего респонденты в стуке колес поезда слышат «тыдыщ-тыдыщ» (26%). «Ту-тух, ту-тух» и «тутук-тутук» — по 13%. Чуть меньше, 12%, считают, что поезд едет со звуком «тудуф-тудуф». А «чучух-чучух» слышится только 7% опрошенных», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, 55% россиян ездят на поезде как минимум раз в год, 16% — не реже раза в год. 24% признались, что последний раз ездили в нем больше трех лет назад. Еще 5% опрошенных ответили, что ни разу не путешествовали на поезде.

По словам 37% респондентов, этот вид транспорта они выбирают, когда отправляются в отпуск. Еще 15% пользуются им для коротких поездок на выходные, 22% — когда едут навестить родственников. 8% опрошенных всегда выбирают поезд, потому что считают этот вид транспорта самым удобным.

7 декабря эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Речь идет о датах с 1 по 7 января наступающего года. В списке — три российских города и два на территории ближнего зарубежья. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.

Ранее сообщалось, что количество поездов по России и странам СНГ увеличили.

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