Автоэксперты поддержали МВД в вопросе штрафов за превышение средней скорости

Введение в России штрафов за превышение средней скорости не отразится на аварийности, убежден автоэксперт Владимир Сажин. Он поддержал позицию МВД, которое выступило против этой инициативы, и заявил, что видеокамеры на дорогах потеряли свою эффективность.

«Видеокамеры давно перестали у нас быть средством профилактики аварийности в следствии нарушения требований правил дорожного движения. Они стали средством зарабатывания денег», — сказал Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он призвал убрать камеры из мест для примыкания проезжих частей и прилегающих территорий, к примеру — заправки и места отдыха. Хотя даже в этом случае, по его мнению, аварийность на участках дорог, где камеры останутся, не снизится.

«Тут важно понять, кто больше создает опасность ДТП на дороге. Тот, который ехал со средней скоростью потока, или тот, который высовывался по дороге с явным превышением скорости потока, а потом сбавил ее до уровня, который ниже скорости потока, тем самым создав всем помехи для движения и как следствие аварийную ситуацию», — отметил автоэксперт.

На российских дорогах установлено чрезмерное количество камер, которые никак не влияют на число ДТП, считает Сажин. Водители, по его словам, просто начали чаще разгоняться на прямых участках дорог, где камеры не установлены.

Напомним, Минтранс разработал проект поправок к ПДД, согласно которому предлагается вернуть штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, расположенных между камерами наблюдения. В МВД выступили против этого, а также против штрафов за превышение временных ограничений скорости на информационных табло.

Россиянам ранее назвали способ избежать ошибочных штрафов за превышение средней скорости.