Российский военный попытался улететь в Таиланд по паспорту брата

В Красноярске военнослужащий пытался улететь на отдых в Таиланд по паспорту брата, но был задержан. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского гарнизонного военного суда.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Ефрейтор пытался пересечь государственную границу в аэропорту «Емельяново», показав пограничникам паспорт брата-близнеца. В тот же день мужчину задержали сотрудники пограничного контроля.

Мужчину судили по статье УК РФ о «незаконном пересечении государственной границы» и приговорили к наказанию в виде штрафа в 125 тыс. рублей.

Ранее ФБР задержало россиянина, который прилетел в США без паспорта, визы и даже билета.