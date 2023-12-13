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В бухте Севастополя приостановили движение паромов и катеров

В Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры правительства Севастополя.

«Движение морского пассажирского транспорта приостановлено», — говорится в сообщении ведомства. При этом причины приостановки движения катеров и парома не называются.

В прошлом представители властей иногда уточняли, что решение о временной приостановке движения принимается из-за ухудшения погодных условий.

Позже в канале появилось сообщение о том, что работа морского пассажирского транспорта возобновлена.

26 ноября около 11:00 также приостанавливалось движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте. Тогда, по данным украинских СМИ, в городе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. При этом власти региона не подтверждали эту информацию.

Позже Минобороны России заявило о попытке Украины поразить объекты в России при помощи зенитных ракет С-200. В ведомстве тогда сообщали, что средства ПВО обнаружили и уничтожили две украинские ракеты над акваторией Азовского моря.

Ранее в Севастополе оценили ущерб, нанесенный городу «штормом века».

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