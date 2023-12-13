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Россияне рассказали, какими словами характеризуют свою карьеру в уходящем году

Треть россиян ассоциируют свою работу в 2023 году с выгоранием

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Около трети (32%) россиян назвали «выгорание» словом 2023 года в области своей карьеры. «Достижение» выбрали 27% респондентов, а «успех» — 22%. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В топ-5 слов также вошли переработка (19%) и обучение (18%).

Для 14% респондентов словом года стали подработка и повышение, для 12% — удаленка. 11% опрошенных проголосовали за токсичность, 8% — за руководство, 7% — за фиаско. 5% отметили слово конкуренция, 4% — релокация и soft skills, 3% — hard skills. 8% респондентов проголосовали за другие варианты.

«С 2019 года профессиональный синдром эмоционального выгорания включен в Международный классификатор болезней, а значит — официально признан фактором, влияющим на состояние здоровья. Поэтому лечить его призывами «собраться» или «просто немного передохнуть» неэффективно. Сотруднику стоит уделять больше внимания балансу рабочей и личной жизни. Работодатели могут предотвратить потерю интереса к работе с помощью различных мероприятий. Также важно дать сотрудникам понять, что они — ценное звено в компании и работодатель заинтересован в их развитии. Кроме того, дружный коллектив и потенциальный рост делают работников более устойчивыми к выгоранию», — прокомментировала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Ранее психолог объяснила, как избежать стресса по дороге на работу.

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