Стало известно, куда россияне будут путешествовать на новогодних праздниках

По данным авиабронирований на новогодние праздники, наиболее популярным российским направлением оказалась Москва: на нее приходится 25,6% заказов, что на 15% ниже, чем год назад. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Билет в одну сторону до столицы стоит в среднем 8 800 рублей. Второе место занял Санкт-Петербург, куда на каникулы отправятся 11,0% россиян (-14% в сравнении с прошлым годом, перелет около 9 000 рублей), а третье — Сочи, доля которого за год почти не изменилась и сейчас составляет 7,4% (10 000 рублей). В топ востребованных городов также вошли Калининград (5,3%, +71%, 7 000 рублей), Екатеринбург (3,4%, без изменений, 9 000 рублей), Минеральные Воды (3,3%, -11%, 10 000 рублей), Красноярск (2,4%, рост спроса в 2 раза, 8 800 рублей), Казань (2,2%, -24%, 8 200 рублей), Самара (2,1%, без изменений, 9 000 рублей) и Уфа (2,0%, -33%, 10 000 рублей).

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Ереван: там проведут каникулы 9,4% россиян (-37% за год). Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 14 000 рублей. Следом идут Стамбул с долей 6,3%, что на 39% ниже, чем в 2022-м (перелет — около 25 000 рублей), и Бангкок, на который приходится 6,2% заказов (рост спроса в 2,5 раза, 45 000 рублей). В список также попали Баку (5,8%, +76%, 15 000 рублей), Пхукет (5,6%, рост в 2 раза, 50 000 рублей), Денпасар (3,7%, рост в 2 раза, 60 000 рублей), Дубай (3,4%, -13%, 52 000 рублей), Минск (3,3%, спрос упал в 2 раза, 10 000 рублей), Тбилиси (2,5%, рост в 2 раза, 23 000 рублей) и Ташкент (2,3%, -25%, 17 000 рублей).

По данным отельных бронирований внутри страны на новогодние праздники наиболее популярным городом оказалась Москва: ее доля за год почти не изменилась и составляет 24,3%, а средняя стоимость забронированной ночи в отеле — 9 000 рублей. Следом идет Санкт-Петербург, где проведут каникулы 19,1% россиян (примерно столько же, сколько в 2022-м), номер в гостиницах стоит около 9 000 рублей. Замыкает тройку Сочи, на который приходится 10,0% (-20% за год, 10 000 рублей в сутки). В топ также попали Казань (3,7%, без изменений, 9 500 рублей), Калининград (2,3%, без изменений, 9 200 рублей), Нижний Новгород (2,2%, -15%, 8 000 рублей), Екатеринбург (1,9%, +26%, 7 000 рублей), Краснодар (1,2%, рост спроса в 2 раза, 5 500 рублей), Владивосток (1,1%, без изменений, 5 600 рублей) и Ярославль (1,0%, без изменений, 10 000 рублей).

Среди зарубежных направлений самым востребованным стал Стамбул, на него приходится 6,6% отельных заказов, что на 15% ниже, чем в праздники 2022 года. А средняя стоимость номера в отеле составляет 13 000 рублей. На втором месте оказался Дубай, где забронировали отели 4,0% россиян (-21% за год, 37 000 рублей), а на третьем — Минск, доля которого снизилась 29% и составляет 3,8% (14 000 рублей). Кроме того, в список вошли Бангкок (3,7%, -16%, 10 000 рублей), Паттайя (2,5%, -28%, 8 000 рублей), Ереван (2,0%, -30%, 7 600 рублей), Рим (1,9%, +27%, 19 000 рублей), Париж (1,9%, без изменений, 22 000 рулей), Милан (1,4%, +40%, 25 000 рублей) и Гонконг (1,3%, не посещали в прошлом году, 28 000 рублей).

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