Глава Сбера объяснил значение науки для России

Значение науки очень сложно переоценить. Об этом на церемонии награждения ежегодной Научной премии Сбера заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, сегодня любое государство, любая современная организация стоят на трех составляющих.

«Первое — качественное исполнение уже имеющихся технологий, того, что достигнуто. Второе — непрерывное совершенствование технологий, доведение их до абсолюта. И третье — видение будущего исследователями, которые занимаются постоянным переизобретением того, на чем сегодня базируется основа любой бизнес-модели или существование государства как такового. И эта третья составляющая, самая интересная и важная. Без нее нет будущего», — заявил Греф.

Глава Сбера подчеркнул, что, если нет науки, то не может быть современного образования. Он считает, что только соединение науки и образования дает видение и готовит специалистов будущего.

«Любое государство, любая компания может говорить о том, что у них есть будущее, только если у них есть мощная интеллектуальная составляющая, которая пытается заглянуть за горизонт. Мы будем стараться с каждым годом делать нашу премию все более престижной. И в первую очередь для молодых людей. Потому что будущее науки лежит на тех ребятах, которые сегодня еще учатся в вузах, или закончили их и только начинают заниматься исследованиями», — сказал Греф.

Напомним, Научная премия Сбера направлена на поддержку ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, а также открывают новые перспективы развития науки и технологий.

В этом году для участия в премии были номинированы 92 ученых, которые были выдвинуты образовательными, научно-исследовательскими организациями, а также технологическими компаниями и институтами развития. Общий призовой фонд премии составил 60 млн рублей.