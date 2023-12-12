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Названы последствия отказа от куриных яиц

Диетолог Журавлева: отказываясь от яиц, человек лишает себя важных витаминов

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Куриные яйца — один из наиболее питательных продуктов на Земле. Отказываясь от них, человек лишает себя целого ряда микроэлементов, витаминов и питательных веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщила диетолог Полина Журавлева.

«В курином яйце содержатся витамин А, фолиевая кислота, витамины B5, В12 и В2, фосфор, селен и цинк. Только в желтке содержится целая кавалькада таких замечательных компонентов, как: Омега-3, фолиевая кислота, лецитин, витамины А, К, Е, В12, селен, кальций, фосфор, биотин, холин», — перечислила специалист.

Она добавила, что яйца можно заменить, но для этого понадобится целый набор продуктов сразу, в том числе рыба, мясо, овощи и бобы.

Современные исследования показывают, что полностью избегать яиц не нужно даже людям с высоким уровнем холестерина в крови. При этом большинство здоровых людей могут есть до двух яиц в день в рамках здоровой диеты, отмечает Health.

Ранее в Совфеде оценили, когда снизятся цены на яйца.

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