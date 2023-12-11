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В Москве рабочие сорвались с высоты на строительной люльке из-за обрыва троса

В Москве двое рабочих упали с высоты после обрыва тросов строительной люльки

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В Москве двоих рабочих госпитализировали после того, как они упали с высоты. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на 4-й Магистральной улице. Во время работ порвались тросы строительной люльки, в которой находились люди. В результате мужчины получили травмы, о характере повреждений не сообщается. Обоих экстренно госпитализировали.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. По факту инцидента проводится процессуальная проверка. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее мать с ребенком выпали из кабинки подъемника на горнолыжном курорте.

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