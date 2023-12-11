Более 7 тысяч пациентов в Казахстане получили терапию благодаря трансферу российских лекарств

Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) выпустил более 100 тыс. упаковок препаратов, разработанных российскими учеными для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, что позволило обеспечить терапией более 7 тыс. пациентов.

Локализация выпуска лекарств в Казахстане стала возможной благодаря соглашению о трансфере производства между КФК и биотехнологической компанией Biocad, которая передала казахстанскому предприятию технологии производства собственных биоаналогов.

«Выпуск данных препаратов на территории нашей страны позволил снизить их стоимость на 30% и обеспечить большее количество пациентов необходимой терапией. Biocad передала нам уникальные знания и опыт производства лекарственных средств на основе моноклональных антител», — отметил генеральный директор КФК Сергей Барон.

В будущем список препаратов планируется расширить. Партнеры рассматривают возможность запуска трансфера производства, предназначенного для терапии более чем десяти онкологических заболеваний.

«Повышение доступности высокоэффективной терапии для пациентов остается стратегическим приоритетом нашей компании. Вместе с КФК мы уже осуществили трансфер полного цикла производства пяти биологических лекарственных средств для терапии таких заболеваний, как рак молочной железы, рак легкого, рак шейки матки, ревматоидный и псориатический артриты, болезнь Крона, а также псориаз, анкилозирующий спондилит и других заболеваний», — рассказал вице-президент по маркетингу, продажам и доступу на рынок Biocad Эдуард Касьян.

Отметим, в октябре 2023 года на международном фармацевтическом форуме Global Pharm Министерство здравоохранения Республики Казахстан и биотехнологическая компания Biocad подписали меморандум о сотрудничестве для обеспечения быстрого и устойчивого доступа пациентов к инновационным препаратам российской разработки.

Сегодня Biocad поставляет лекарственные препараты более чем в 30 стран, среди которых страны СНГ, такие как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения и Азербайджан.