Предъявлены обвинения лицам, отвечающим за безопасность в гимназии Брянска

Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело по статьям УК РФ «доведение до самоубийства», «небрежное хранение огнестрельного оружия», «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность» в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, и сотрудников охранного предприятия. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны гендиректор частного охранного предприятия, оказывавшего услуги учебному заведению, а также сотрудница предприятия, отвечающая в день трагедии за обеспечение безопасности на территории школы и контроля доступа в нее.

Отмечается, что по подозрению в небрежном хранении огнестрельного оружия задержан отец девочки, открывшей 7 декабря огонь в школе.

По статье «халатность» в связи с ненадлежащей организацией безопасности посещения учениками гимназии и осуществления учебного процесса задержана заместитель директора учебного заведения.

Всем четверым задержанным предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений. Отцу ученицы гимназии дополнительно предъявлено обвинение по статье «доведение до самоубийства».

Гендиректор, сотрудник ЧОП, отец девочки заключены под стражу, замдиректора гимназии — под домашний арест.

На прошлой неделе следователи сообщали, что отец ученицы угрожал девочке, жестоко с ней обращался и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Сам он утверждает, что дочь «зомбировали в сети», а в ее дневнике писал кто-то другой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее завхоз брянской школы объяснила, почему на входе не было металлодетектора.