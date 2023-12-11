«Ваня» принесет потепление в Петербург

В Санкт-Петербурге ожидается потепление в связи с приходом циклона «Ваня». Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Названный немецкими метеорологами «Ваня» (Vanja), он закроет небо плотными облаками, принесет снег и заметно повысит температуру», — сообщил метеоролог.

Температура воздуха составит -4…-6°, по области -4…-9°.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что метель с порывами ветра до 12-14 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 12 декабря. По ее словам, в целом на неделе с 11 по 17 декабря в городе будет идти снег различной интенсивности.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что в среднюю полосу страны пришли умеренные, но длительные снегопады, которые вызвал атлантический циклон.

Ранее метеоролог предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.