На Украине откроют закрытый с начала конфликта реестр деклараций депутатов и чиновников

На Украине откроют доступ к реестру деклараций депутатов, чиновников, судей и прочих лиц, которые должны декларировать свои доходы и расходы. Этот реестр был закрыт после начала Россией военной операции, сообщается в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.

При этом часть деклараций останется в закрытом доступе. Как уточняет издание, закрыты будут декларации военных и «ряда других категорий».

В сентябре депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин заявлял, что парламентарии захотят еще на один год закрыть доступ к реестру деклараций чиновников о доходах. По его словам, народные депутаты могут бояться показать общественности свое состояние и недвижимость, оказавшиеся в распоряжении во время боевых действий.

Единый реестр деклараций чиновников заработал на Украине в 2016 году. В декларациях отображаются доходы за отчетный период, владение имуществом, подарки.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.