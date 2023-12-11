Пропавшее кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тысяч нашли внутри пылесоса

Пропавшее в Париже кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тысяч нашли внутри пылесоса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, дорогое кольцо было потеряно хозяйкой из Малайзии в элитном парижском отеле. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в местную полицию. В своем заявлении туристка рассказала, что она оставила украшение в номере и ушла по магазинам, а когда вернулась, ювелирного изделия уже не было.

В отеле не стали раскрывать подробности ни о кольце, ни о клиентке, но рассказали, что пропавшее украшение было найдено в тот же день. Его обнаружили внутри пылесоса. Однако туристка пока не получила обратно свое имущество — женщина улетела в Лондон, поэтому кольцо находится в полиции.

«Наша клиентка рада этой новости», — говорится в заявлении отеля.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт сломала винтажное кольцо стоимостью $12 тысяч.