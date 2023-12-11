Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пропавшее кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тысяч нашли внутри пылесоса

Daily Mail: пропавшее кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тыс. обнаружили внутри пылесоса

close
100%
Depositphotos

Пропавшее в Париже кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тысяч нашли внутри пылесоса, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, дорогое кольцо было потеряно хозяйкой из Малайзии в элитном парижском отеле. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в местную полицию. В своем заявлении туристка рассказала, что она оставила украшение в номере и ушла по магазинам, а когда вернулась, ювелирного изделия уже не было.

В отеле не стали раскрывать подробности ни о кольце, ни о клиентке, но рассказали, что пропавшее украшение было найдено в тот же день. Его обнаружили внутри пылесоса. Однако туристка пока не получила обратно свое имущество — женщина улетела в Лондон, поэтому кольцо находится в полиции.

«Наша клиентка рада этой новости», — говорится в заявлении отеля.

Ранее стало известно, что Тейлор Свифт сломала винтажное кольцо стоимостью $12 тысяч.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами