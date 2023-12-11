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Власти помогут найти работу участникам СВО с инвалидностью

Правительство поможет трудоустроиться участникам СВО с инвалидностью

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Shutterstock

Правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы правительства РФ, документ также включает пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий.

Новую меру поддержки участников СВО введут также на Ямале. Участники боевых действий, а также их семьи смогут получить социальную выплату или строительство жилья.

Президент России Владимир Путин поручил подумать о поддержке вдов бойцов СВО, живших с ними в гражданском браке. Эту тему глава государства поднял на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее стало известно, что в России для инвалидов-контрактников введут бесплатное профобучение.

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