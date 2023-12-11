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Врач рассказал, кто подвержен риску в условиях одновременных волн гриппа и ковида

Врач Болибок: дети подвержены риску в условиях волн гриппа и ковида

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Shutterstock

Дети до трех-четырех лет находятся в группе риска по гриппу и коронавирусу, одновременную вспышку которых зафиксировали в России. Об этом kp.ru рассказал врач–аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

«Их иммунная система в отношении гриппа совершенно наивная. Это медицинский термин, иммунные клетки маленьких детей не знают, что такое грипп и как с ним бороться. Под ударом и люди с хроническими заболеваниями, которые страдают от диабета, ожирения, хронического гастрита. Особая группа риска — люди старшего возраста, от 60 лет», — перечислил врач.

В качестве мер профилактики данных болезней Болибок предложил носить маски или респираторы, избегать скопления людей в помещениях и транспорте, а также проветривать квартиру. Он также советует отказаться от похода на работу, в школу или детский сад в больном состоянии. Если это возможно, рекомендуется также пользоваться индивидуальной посудой.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в ведомстве отмечают одновременный рост заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России. По словам руководителя Роспотребнадзора, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет и количество обращающихся из-за ковида, а также тяжесть заболевания и число госпитализированных.

Ранее врач объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп.

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