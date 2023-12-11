Пожар произошел в Российской государственной библиотеке

На крыше трехэтажного здания по адресу улица Воздвиженка, 3/5 в Москве произошел пожар. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано, и никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники МЧС подтвердили вышедшую ранее информацию новостных Telegram-каналов, что пожар произошел именно в здании Российской государственной библиотеки.

По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ущерб, нанесенный огнем, еще будет рассчитан специалистами.

Также этой ночью загорелось нежилое помещение в подмосковном селе Беседы. Огонь охватил кровлю и мансарду здания, площадь возгорания была 400 квадратных метров.

В жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара произошел пожар. Площадь возгорания составляла 170 квадратных метров. 90 людей эвакуировали, 10 — спасли, 3 — понадобилась помощь медиков.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.