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В Саратове открыли пункт обогрева после аварии на 140 домов

В Саратове открыли пункт обогрева, где в мороз 28 тыс. людей остались без тепла

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Телеграм-канал «Прокуратура Саратовской области»

Мэр Саратова Лада Мокроусова сообщила, что в городе открыт пункт обогрева после того, как из-за коммунальной аварии в мороз остались без тепла свыше 140 многоквартирных домов, где проживают порядка 28 тысяч человек. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В настоящее время производится расчистка плит перекрытия. После их демонтажа и определения характера повреждения, рабочие приступят к сварочным работам. Специалистам поручено вести мониторинг температурного режима в домах граждан. На территории школы 46 администрацией организован пункт обогрева», — сообщила Мокроусова.

По словам мэра, коммунальные службы делают все возможное, чтобы возобновить подачу тепла в дома.

Ранее сообщалось, что в Саратове из-за аварии на тепловых сетях без отопления остались около 28 тыс. жителей Ленинского района. Городская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Авария, по данным ведомства, произошла на тепловых сетях на улице Куприянова. Сейчас городские службы устраняют неполадки, дело находится на личном контроле прокурора области.

Ранее жительница Электростали пожаловалась на отсутствие отопления и горячей воды.

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