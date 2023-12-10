На Украине обесточены 455 населенных пунктов

На Украине без электроэнергии остаются 455 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК Украина.
Согласно информации издания, отключения электричества зарегистрированы в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях республики.
Как поясняется в статье, причинами обесточивания стали продолжающиеся боевые действия, регулярные обстрелы и непогода.
«Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области», — заключается в материале.
В ноябре председатель государственной администрации Полтавской области Филипп Пронин заявлял, что в Полтавской области Украины в связи с ненастьем обесточены 437 населенных пунктов.
Позднее компания «Укрэнерго» предупредила, что износ оборудования на теплоцентралях и предстоящее похолодание могут привести к нехватке электроэнергии на Украине.
Ранее в Киеве начались перебои со светом.