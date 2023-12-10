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На Украине обесточены 455 населенных пунктов

На Украине без света остаются 455 населенных пунктов

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Андрей Сорокин/РИА Новости

На Украине без электроэнергии остаются 455 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК Украина.

Согласно информации издания, отключения электричества зарегистрированы в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской и Черниговской областях республики.

Как поясняется в статье, причинами обесточивания стали продолжающиеся боевые действия, регулярные обстрелы и непогода.

«Дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области», — заключается в материале.

В ноябре председатель государственной администрации Полтавской области Филипп Пронин заявлял, что в Полтавской области Украины в связи с ненастьем обесточены 437 населенных пунктов.

Позднее компания «Укрэнерго» предупредила, что износ оборудования на теплоцентралях и предстоящее похолодание могут привести к нехватке электроэнергии на Украине.

Ранее в Киеве начались перебои со светом.

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