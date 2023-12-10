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Патриарх Кирилл наградил Колокольцева знаком храмостроителя

Патриарх Кирилл вручил главе МВД России Колокольцеву знак храмостроителя

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МВД РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву Патриарший знак храмостроителя, а также передал ему икону преподобного Сергия Радонежского. Глава Русской православной церкви (РПЦ) обратился к министру после совершения великого освящения и литургии в храме иконы Божией Матери «Знамение» на улице Петровка в Москве, передает ТАСС.

«В память о сегодняшнем богослужении я бы хотел для внутренних войск, для вас и всех ваших подчиненных передать этот образ святого преподобного Сергия Радонежского, защитника земли нашей. Он молился перед Куликовской битвой и был услышан», — сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что, молясь перед этой иконой, глава МВД также «будет услышан» и его «дружина» будет достойно защищать Россию «на самом главном, важном и опасном рубеже — на внутреннем рубеже».

Колокольцев поблагодарил главу РПЦ, перекрестился и поцеловал икону.

В храме также огласили указ предстоятеля Русской православной церкви, в соответствии с которым министр внутренних дел был награжден Патриаршим знаком храмостроителя за помощь в реставрации храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами Москвы.

До этого Духовное управление мусульман (ДУМ) наградило патриарха Кирилла высшей наградой российских мусульман — орденом «Аль-Фахр».

Ранее патриарх Кирилл наградил главу СПЧ Фадеева орденом Сергия Радонежского III степени.

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