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Землетрясение произошло у берегов Перу

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8

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Александр Кряжев/РИА Новости

У побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Национальный сейсмологический центр.

Землетрясение было зафиксировано в 06.52 по местному времени (14.52 мск). Эпицентр землетрясения находился в 91 км к юго-западу от города Писко. Очаг залегал на глубине 31 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

7 декабря стало известно, что в городе Баку произошло сильное землетрясение.

До этого в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявляли, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

Ранее в районе Филиппинских островов произошло мощное землетрясение.

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