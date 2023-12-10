В российском регионе взлетят штрафы за коров на свободном выгуле

Власти Бурятии планируют в разы увеличить штрафы для физических и юридических лиц за сельскохозяйственных животных, которые находятся на самовыгуле. Об этом сообщает издание Baikal-daily.

По данным издания, соответствующий законопроект Народный Хурал рассмотрит 14 декабря.

Согласно нему, штрафы за скот, который пасется в неположенном месте, для физических лиц увеличатся до 3-5 тыс. рублей (сейчас нарушители платят от одной до пяти тыс. рублей), для должностных — от 10 до 50 тыс. рублей (против нынешних от 2 до 6 тыс. рублей) и для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей (против нынешних от 4 до 10 тыс. рублей).

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что сельскохозяйственные животные на самовыгуле создают помехи для транспорта, мешают прохожим, а также наносят вред зеленым насаждениям и дорожному покрытию.

Ранее в России запретили самовыгул домашних животных.