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В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины

Полиция Лондона заявила о 13 задержаниях в ходе пропалестинской демонстрации

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Global Look Press

В столице Великобритании Лондоне сотрудники местных органов правопорядка произвели 13 задержаний в ходе проходившей демонстрации в поддержку Палестины. Об этом сообщается в Twitter лондонской полиции.

В публикации отмечается, что после завершения прополистинского митинга территория вокруг Уайтхолла (здание правительства Великобритании) практически свободна.

«На данный момент было произведено 13 арестов, в основном за оскорбительные плакаты, некоторые за другие правонарушения, включая хранение наркотиков и создание препятствий», — говорится в заявлении полиции.

До этого стало известно, что группа демонстрантов, поддерживающих Палестину, набросилась словами на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон из-за осуждения премьером радикального палестинского движения ХАМАС.

По словам пресс-секретаря главы правительства Ханны Стрёмберг, в первые пять минут эти люди кричали, было много недовольных возгласов.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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