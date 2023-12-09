Дагестанцев предупредили об отключениях света зимой

Глава Дагестана Сергей Меликов предупредил граждан о неизбежных отключениях света зимой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, это связано с аварийным состоянием энергосетей республики.

«Энергетический комплекс Дагестана на сегодня аварийный, это нужно признать и не стесняться этого. Нужно понимать, что людям, обывателям, жителям Махачкалы, Ленинкента, горных населенных пунктов, где происходят эти отключения, нельзя врать», – заявил чиновник.

Такую ситуацию он сложил с сокрытием реального положения дел чиновниками на всех уровнях властной системы страны «в прежние годы», а также незаконным подводом электричества к многочисленным «самостроям».

«Я прекрасно понимаю семью, <..> когда в доме в негазифицированном горном районе отключается электричество, которое является единственной альтернативой, извините, кроме кизяка, для того, чтобы этот дом отопить. Я этим людям что должен говорить? Что они проживут эти зиму без аварий? Нет, нам не удастся эту зиму без аварий провести», – подчеркнул чиновник.

В августе 2023 года Меликов доложил Путину о «немыслимом» износе электросетей Дагестана.

По словам Меликова, предоставление необходимых средств ответственной компании выходит за рамки полномочий региона и требует решений федеральных органов власти.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.