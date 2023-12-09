Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обманутая мошенниками россиянка пришла в офис банка с ножом

В Омске женщина пришла в офис банка с ножом по указанию аферистов

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Жительница Омска пришла в банк с ножом в руках после требования мошенников перевести им деньги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление областного УМВД.

9 декабря в отделение банка на улице Маршала Жукова зашла подозрительная женщина. Охранник увидел, что она вооружена, и остановил ее. Затем на место прибыли полицейские и задержали злоумышленницу.

Позже выяснилось, что 42-летняя омичка стала жертвой мошенников, которые сначала заставили отправить им крупную сумму, а затем потребовали новый перевод. Сбережения к тому времени у пострадавшей закончились, тогда злоумышленники предложили ей идти в банк с ножом в руках. В полицию она обращаться не стала и после очередного звонка аферистов направилась в офис кредитно-финансовой организации, где и была задержана.

Ранее тюменец, которого обманули в Telegram, решил привлечь к ответственности Павла Дурова.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами