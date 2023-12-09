Обманутая мошенниками россиянка пришла в офис банка с ножом

Жительница Омска пришла в банк с ножом в руках после требования мошенников перевести им деньги. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление областного УМВД.

9 декабря в отделение банка на улице Маршала Жукова зашла подозрительная женщина. Охранник увидел, что она вооружена, и остановил ее. Затем на место прибыли полицейские и задержали злоумышленницу.

Позже выяснилось, что 42-летняя омичка стала жертвой мошенников, которые сначала заставили отправить им крупную сумму, а затем потребовали новый перевод. Сбережения к тому времени у пострадавшей закончились, тогда злоумышленники предложили ей идти в банк с ножом в руках. В полицию она обращаться не стала и после очередного звонка аферистов направилась в офис кредитно-финансовой организации, где и была задержана.

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