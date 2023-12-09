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В Днепропетровской области Украины выведена из строя ЛЭП

Минэнерго Украины сообщило об аварийном отключении ЛЭП в Днепропетровской области

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Depositphotos

Минэнерго Украины сообщило об отключении ЛЭП в Днепропетровской области. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ведомства.

Мощность линии составляет 330 кВ «Укрэнерго». Она была выведена в аварийный ремонт.

В том же регионе одновременно отключилась линия мощностью 150 кВ, что привело к обесточиванию рядовых потребителей и железной дороги и, как следствие, задержке поездов. Сообщается, что причины инцидента неизвестны и пока что устанавливаются.

На этом фоне граждан призвали уменьшить потребление электричества, однако подчеркнули, что ограничений потребления электричества вводить не планируется.

До этого в Николаевской области Украины оказался поврежден объект инфраструктуры и ЛЭП.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее «Укрэнерго» призвала украинский бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита.

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